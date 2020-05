Rollerfahrer wird leicht verletzt

Ein 81-jähriger Lindauer ist m Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr mit seinem Roller von der Rickenbacher Straße her kommend, in den Kreisverkehr beim Berliner Platz eingefahren. Er wollte laut Polizeibericht weiter in Richtung Aeschach fahren. Eine 39-jährige Autofahrerin mit Wohnsitz in Österreich wollte zeitgleich vom Lindaupark her ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Die 39-Jährige wollte in Richtung stadtauswärts weiterfahren und übersah den heranfahrenden 81-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Roller. Dabei stürzte der Rollerfahrer auf die Straße und zog sich Schürfwunden am linken Arm zu. Im herbeigerufenen Rettungsdienst fand die Erstversorgung des leicht Verletzten statt. Der Schaden am Auto und am Roller beträgt rund 3500 Euro. Die 39-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung.