Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

Bei einem Unfall leicht verletzt worden ist am Samstagabend ein Rollerfahrer. Der 32-Jährige ist laut Polizeibericht auf der Reutiner Straße in Richtung Aeschach unterwegs gewesen, als er im Kreisverkehr am Schulzentrum ins Rutschen kam. Ihm sei das Vorderrad seines Rollers weggeglitten, so dass sein Zweirad auf die rechte Seite kippte. Während sein Sozius noch rechtzeitig vom Roller abspringen konnte und unverletzt blieb, fiel der Fahrer beim Sturz auf seinen rechten Arm. Den Schaden am Roller gibt die Polizei mit rund 400 Euro an.