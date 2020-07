Roller angefahren – zwei Verletzte

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Sonntagnachmittag in Lindau ereignet. Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Raum Göttingen wollte laut Polizei an einer Einmündung vor Oberreitnau nach links abbiegen. Hierbei übersah die Dame einen entgegenkommenden Roller. Der 61-jährige Rollerfahrer und seine 51-jährige Beifahrerin stießen mit dem abbiegenden Auto zusammen und stürzten. Beide Personen wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus Lindau ambulant behandelt werden. Der Roller musste abgeschleppt werden.

Die 21-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt. Sie erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, da sie den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs missachtete.