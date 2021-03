Eine Polizeistreife hat am Dienstag gegen 13.50 Uhr in Aeschach einen Roller gestoppt, da an diesem noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Nachdem die Beamten den 73-jährigen Fahrer angehalten hatten, gab er laut Polizeibericht an, den Wechsel des Versicherungskennzeichens einfach vergessen zu haben. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.