Roland Grübel holt sich den Weltpokal

Nach zweijähriger Corona-Pause sind bei der Masters-Rad-Weltmeisterschaft im Straßenrennen und Einzelzeitfahren sowie bei den Läufen um die Rad-Weltpokale vor kurzem in St. Johann in Österreich mehr als 1000 Teilnehmer aus 60 Nationen an den Start gegangen. Die Herren kämpften in zehn, die Damen in acht Altersklassen (AK) um den Sieg. Roland Grübel von der CooperStandard-Sportgemeinschaft (CSG) Lindau holte sich im Bergsprint um den Weltpokal den Sieg.in der AK 70.

Der Bergsprint führte über 2,7 Kilometer auf der Nordwestseite des Kitzbüheler Horns. Die bis zu 18 Prozent steile Bergstrecke überwindet 320 Höhenmeter. Mit einem Blitzstart ließ CSG-Fahrer Grübel seinen Gegnern keine Chance, sich an ihm dranzuhängen. Bereits nach 400 Metern betrug der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Vladimir Fiser (Tschechien) etwa 35 Meter. Das Ziel erreichte der Bodolzer in seiner Paradedisziplin nach 14:04 Minuten mit einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten, Rang drei ging an den zweiten Deutschen Manfred Topfstädt. Auch die drei dahinter liegenden Österreicher konnten nicht um den Sieg mitkämpfen und stellten so nie eine Gefahr für Grübel dar.

Neunter im Hauptwettbewerb

Beim Hauptwettbewerb, dem Straßenrennen über 40,8 Kilometer, traten in der AK70 36 Fahrer an. „Nach 20 Kilometer in einer Ausreißergruppe kam ich mit dem Hauptfeld als Neunter, zeitgleich mit dem Zweitplatzierten in 1:04,10 Stunden an, obwohl ich bei der 1000-Meter-Marke (Teufelslappen) noch von einem Konkurrenten touchiert wurde", erzählt Grübel. Jaques Roemermann (Niederlande) gelang aus einer anfangs fünf Mann starken Fluchtgruppe der Solosieg mit über einer Minute Vorsprung.

Beim Einzelzeitfahren am letzten Tag gelang dem 71-jährigen CSG-Fahrer trotz unterlegenem Radmaterial (kein Scheibenhinterrad) ein guter sechster Platz unter 19 Startern. Auf dem 20 Kilometer langen Kurs mit 60 Höhenmeter, betrug Grübels Fahrzeit 31:04 Minuten, was einem Schnitt von 39 km/h entspricht.