Roland Grübels Rivale beim Schummeln erwischt

Bei der Masters-Rad-Weltmeisterschaft im Straßenrennen und Einzelzeitfahren sowie bei den Läufen um die Radweltpokale sind vor Kurzem in St. Johann/Tirol knapp 3000 Teilnehmer aus 60 Nationen an den Start gegangen. Die Einteilung bei den Herren erfolgte in zehn, die bei den Damen in acht Altersklassen (AK). Roland Grübel von der Cooper-Standard Sport-Gemeinschaft (CSG) nahm an drei Rennen teil und holte im Bergsprint um den Weltpokal den zweiten Platz.

Wie mitgeteilt, musste der nicht bei allen Radsportlern beliebte Bergsprint auf der noch steileren Ausweichstrecke ausgetragen werden, da die ursprüngliche Strecke nach Unwettern noch nicht renntauglich präpariert war. Die Ersatzroute, ebenfalls auf der Nordwestseite des Kitzbühler Horns gelegen, führt am Start 300 Meter nur leicht bergan. Es folgte der zwei Kilometer lange, bis zu 20 Prozent steile Mittelteil, bevor 200 flachere Meter zum Ziel folgen. Vom Start weg fuhr Grübel das Rennen die ersten 500 Meter vorne, bevor ihn der zwei Jahre jüngere, australische Exprofi Roger Cull überholte und die Führung ständig ausbaute. Im Ziel hatte Roland Grübel einen Rückstand von einer knappen Minute – bei 2,5 Kilometer Streckenlänge, 280 Höhenmetern und einer Fahrzeit von elf Minuten.

Leicht erkältet

Die 13 weiteren Verfolger mussten bereits bei der ersten Rampe reißen lassen, so auch der in der AK 7 (65 bis 69 Jahre) drittplatzierte Franzose Jacques Rabiniaux, der auf den 67-jährigen CSG-Fahrer seinerseits über eine halbe Minute verlor. Somit Rang zwei im Weltpokal Bergsprint für Grübel. Aufgrund einer leichten Erkältung war der Bodolzer 13 Sekunden langsamer als im Vorjahr, was jedoch nicht rennentscheidend war.

Bereits am nächsten Morgen stand bei der Masters-WM das Einzelzeitfahren auf dem Programm. Die Belastung vom Vortag machte sich bei Roland Grübel noch bemerkbar. Dennoch erreichte er das 20 Kilometer entfernte Ziel in 29:41 Minuten, was einem Schnitt von 40,4 Stundenkilometern entspricht. In dem 36 Fahrer starken Feld bedeutete dies für den Bodolzer der 15. Rang.

Der CSG-Fahrer nahm darüber hinaus am Hauptwettbewerb, dem Straßenrennen, teil, das ebenfalls bei der Masters World Championship ausgetragen wurde. Es war das dritte Rennen innerhalb von drei Tagen. Knapp 30 Grad Außentemperatur zeigte das Thermometer beim Start in St. Johann. 76 Kilometer, aufgeteilt in zwei Runden, hatten die insgesamt 50 Starter aus 17 Nationen in der AK7 zu absolvieren. Bereits zwei Kilometer nach dem Start, beim Anstieg zur Huberhöhe, setzten sich vier hochmotivierte Fahrer des jüngsten Jahrgangs ab und machten die Podestplätze unter sich aus. Bis zum Ende der ersten Runde wurde von den Fahrern im Hauptfeld „gebummelt“. So konnte auch Roland Grübel den am Beginn der zweiten Runde liegenden, drei Kilometer langen, stufenförmigen Anstieg zur Huberhöhe voll angehen. Er setzte sich vors Hauptfeld, lediglich fünf weitere Fahrer konnten mitgehen, worauf sich diese Gruppe absetzte. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange, da sich nicht alle Fahrer an der Führungsarbeit beteiligten.

Fünf Kilometer vor dem Ziel setzten sich drei weitere Fahrer ab. Beim Sprint des Feldes ging es somit lediglich noch um Platz acht. Der CSG-Fahrer kam beim Zielsprint als Fünfter über die Linie, was gleichbedeutend mit dem zwölften Gesamtrang war. Es siegte der Australier Roger Cull, der dem Bodolzer schon beim Bergsprint auf und davon gefahren war, in exakt 1:57 Stunden. Der Gewinner des letztjährigen Straßenrennens, der Ungar Attila Nagy, wurde bei diesem Rennen disqualifiziert und dürfte wohl lebenslang gesperrt werden. Er hatte einen von außen nicht sichtbaren Elektromotor in sein Rad eingebaut.