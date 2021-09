Römerbadverein hebt Mitgliedergrenze an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gute Nachrichten für all jene, die im Vereinsbad am Seehafen schwimmen und entspannen wollen: Auf Vorschlag des Vorstands wurde die Mitgliedergrenze, die bislang bei 1700 festgeschrieben war, auf 1825 Mitglieder angehoben. Demnach können nun 125 der aktuell 170 Personen, die auf der Warteliste verzeichnet sind, im Verein aufgenommen werden. Dem Antrag stimmten am 26.08.2021 die 75 Mitglieder, die bei der Jahresversammlung in der Inselhalle anwesend waren, einstimmig zu.

Ein weiteres wichtiges Thema bei der Mitgliederversammlung waren Planungen für den Kiosk und das Haupthaus. Da im Jahr 2023 ein Betreiberwechsel für den Vereinskiosk ansteht, ist eine barrierefreie Erweiterung des Kiosks mit neuen Kühl- und Lagerungsbereichen vorgesehen. Gleichzeitig soll das Haupthaus neugestaltet werden. Im Zuge des Umbaus entsteht auch ein moderner Erste-Hilfe-Bereich. Die Versammlung beauftragte den Vorstand entsprechende Vorplanungen in Auftrag zu geben. Detaillierte Pläne und eine genaue Kostenberechnung sollen bei der nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022 vorgestellt und zur Abstimmung vorgelegt werden. Die Ausschreibung für den Kioskbetrieb sei im kommenden Winter geplant, so der zweite Vorsitzende Andreas Reich.

Die Kosten für diese Baumaßnahmen kann der Förderverein gut stemmen, was Kassier Hubert Koch in seinem Bericht verdeutlichte. Das Jahr 2019 schloss der Verein mit einem Plus, ein Jahr später mit einem leichten Minus, was aber unter anderem auf größeren Investitionen wie Wasserspiele im Sandkasten, Modernisierung der WC-Anlagen, Einbau von 40 Spinden, Bewässerungssystem mit Mährobotern für die Rasenflächen sowie neuen Elektroleitungen für den Steg und dem Austausch maroder Stegbretter zurückzuführen ist. Auch die Corona-Pandemie mit entsprechenden Schutzkonzepten schlug im Jahr 2020 mit über 6700 Euro zu Buche. Nicht eingerechnet ist die Zeit, die Vorstandsmitglieder für das Erarbeiten eines 20-seitigen Hygienekonzepts für das Bad verwandt haben, damit man die Freizeitanlage im Pandemiebetrieb im Sommer 2020 und 2021 überhaupt öffnen durfte.

Bei den Neuwahlen wurde der komplette Vorstand im Amt bestätigt. Vorsitzende ist weiterhin Birgit Russ, ihr Stellvertreter Andreas Reich. Die Finanzen hat Kassier Hubert Koch im Blick, Sabine Russ bleibt Protokollführerin. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Rainer Hecht, Sebastian Krühn, Wolfgang Kuen und Ralf Grimminger. Aufgrund der anwachsenden Aufgaben wurde das Gremium mit den zusätzlichen Beisitzern Gabi Donner und Andi Dahlhaus erweitert. Verabschiedet wurde Rudi Sachs, der 20 Jahre lang die Kasse des Vereins geprüft hat. Sein Nachfolger ist Christoph Fröhlich.