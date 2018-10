Robert Habeck kommt ins Stadttheater

Der Bundesvoristzende der Grünen, Robert Habeck, ist am Mittwoch, 3. Oktober, zu Gast im Lindauer Stadttheater. Mit der Veranstaltung will der Lindauer Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen in direkten Dialog mit den Bürgern im Landkreis treten, wie die Partei mitteilt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Diskussion wird auf der bestuhlten Bühne des Stadttheaters stattfinden, bei sehr großem Andrang werde ein Teil des Theatersaals mitgenutzt. Moderiert wird der Abend von Thomas Gehring (MdL), außerdem sind auch die bayerischen Landesvorsitzenden der Grünen Eike Hallitzky, Ulli Leiner (MdL) und Erna-Kathrein Groll (Landtagskandidatin für den Stimmkreis Kempten), sowie unsere Bezirkstagskandidatin Barbara Holzmann an dem Abend dabei.

Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei. Das Foyer ist ab 19 Uhr geöffnet.