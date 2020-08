Robert Gierer geht, Marcus Lutterloh kommt

Marcus Lutterloh ist neuer Präsident des Rotary Club Lindau-Westallgäu. Bevor er sein Amt antrat, blickte der scheidende Präsident Robert Gierer beim jüngsten Meeting der Rotarier auf sein Schwerpunktprojekt, die Unterstützung der „Stiftung Valentina – Kraft für kleine Helden“ zurück, eine Stiftung für schwerstkranke Kinder. Dass die Corona-Pandemie ihm in seinem Amtsjahr weitere Möglichkeiten bot, sich als rotarischer Präsident zu entwickeln, zeigte sich nicht zuletzt in zahlreichen Zoom-Meetings, mit denen er den Club durch diese Ausnahmezeit führte. Der neue Präsident Marcus Lutterloh dankte seinem Vorgänger und skizzierte sein kommendes Amtsjahr. Dies werde Sozialprojekte wie „Yes we Care“ in Lesotho, die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit „Mentor Deutschland“ und weitere Aktivitäten im Sinne von Rotary umfassen.