Ring for Peace-Stiftungsrat Gunnar Stålsett erhält Bundesverdienstkreuz

Gunnar Stålsett, ehemaliger evangelisch-lutherischer Bischof von Oslo, hat am Freitag den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehen bekommen. Stålsett ist Co-Präsident im Weltrat von Religions for Peace und Stiftungsrat der Lindauer Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft. Die Verleihungszeremonie fand am Freitag in Oslo im Zuge eines Staatsbesuchs des Bundespräsidenten statt.

Steinmeier erinnerte in seiner Ansprache an seine erste Begegnung mit Stålsett im Jahr 2019, als in Lindau die zehnte Weltversammlung von Religions for Peace abgehalten wurde. Dort, sagte Steinmeier, „habe ich persönlich erlebt, mit welcher Leidenschaft Sie für die Idee der Friedensverantwortung der Weltreligionen eintreten. Für die Überzeugung, dass Religionen kein Anlass mehr sein dürfen für Unfrieden und Krieg, sondern dass sie im Gegenteil Werkzeuge des Friedens sein können – und müssen“. Stålsett habe sich mit aller Konsequenz für seinen Glauben engagiert, dass er sogar dafür bereit gewesen wäre, ins Gefängnis zu gehen. „Sie haben in Ihrem Wirken nicht nur viel erreicht, sondern auch unzähligen Menschen Orientierung geboten und Beispiel gegeben“, würdigte Steinmeier.