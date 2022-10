Ring aus Laden gestohlen

Aus einem Schmuckladen in der Fischergasse ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein silberner Ring mit grünem Stein im Verkaufswert von 360 Euro gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Laut einer Mitarbeiterin des Ladens war sie abgelenkt, da sie gerade durch eine Kollegin abgelöst, als drei Frauen in das Geschäft kamen. Eine der Frauen stand recht auffällig bei den Ringen. Nachdem die drei Frauen den Laden wieder verlassen hatten, wurde das Fehlen des Rings festgestellt. Eine der Frauen wurde wie folgt beschrieben: 1,55 Meter groß, etwa 20 Jahre, auffällig war ein blauer Oversizepullover. Die anderen beiden Frauen wurden als älter beschrieben, mehr ist nicht bekannt.