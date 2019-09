„Rifki“ möchte der Prinz im Haus sein

Kater „Rifki“ wurde Anfang September im Tierheim abgegeben, da die Familie Nachwuchs bekam. Der Prachtkater mit seinem weichen, dichten, langen Fell ist ein British Langhaar und bezaubert durch sein Aussehen. Er ist ein reiner Wohnungskater. Er liebt die menschliche Zuwendung, ist sehr verschmust und mag es wenn man ihn am Bauch streichelt. Die tägliche Fellpflege liebt der sanfte Riese. Rifki möchte gern der Prinz im Haus sein und duldet keine weiteren Artgenossen. Zudem sollten keine Kleinekinder im neuen Heim sein, denn er liebt die Ruhe. Geboren ist er am 8. Dezember 2014 und wie alle Katzen im Tierheim ist er kastriert, geimpft und tätowiert. Wer sich für Rifki interessiert und ihn kennenlernen will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau Telefon (08382) 72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim unter: www.tierheim-lindau.de.