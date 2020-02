Riesenslalom für den Ski-Nachwuchs

Möglichst viele Läufe durch einen Riesenslalom-Kurs absolvieren – das ist die Aufgabe beim neunten Westallgäuer Stunden-Marathon Ski alpin, den das Regionalteam Westallgäu am Freitag, 21. Februar, am Hündle veranstaltet. Der gesamte Erlös geht an den Ski-Nachwuchs des Regionalteams Westallgäu. Jeder Teilnehmer sucht sich einen oder auch mehrere Sponsoren, der pro absolviertem Lauf einen festgelegten Einzelbetrag zur Verfügung stellt, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalteams Westallgäu. Der Gesamtbetrag (Anzahl absolvierter Läufe mal vereinbartem Einzelbetrag) wird dann am Ende der Veranstaltung bar bezahlt oder per vorgefertigtem Überweisungsträger überwiesen. Der Sponsor erhält dafür eine Spendenquittung. Die Benutzung des Liftes ist für alle Teilnehmer kostenlos. Die Mannschaft mit den meisten Durchgängen erhält einen Preis. Beginn ist um 13.30 Uhr, Ende um 16.30 Uhr. Der Ein- und Ausstieg in den Lauf und Pausen sind jederzeit möglich. Die Anmeldung und Startnummernausgabe erfolgt direkt vor Ort. Foto: PR/Adi Ballerstedt