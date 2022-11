Riesenrad und Sekundenkleber: Was Besucher auf dem Lindauer Jahrmarkt erwartet

Der Lindauer Jahrmarkt mit Vergnügungspark und Krämermarkt findet vom 4. bis 7. November auf der Insel statt. Am Jahrmarkt-Sonntag, 6. November, ist zudem verkaufsoffener Sonntag, da öffnen die Insel-Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. Den jährlichen Abschluss des Lindauer Jahrmarkts bildet der Familientag am Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte verbilligte Preise anbieten. Es wird geraten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und das eigene Auto stehenzulassen.