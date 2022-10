Riesenrad am Hafen und Krämermarkt: Alles Wichtige zum Lindauer Jahrmarkt

Die Küchenreibe ist kaputt? Kein Problem: Vom 4. bis 7. November ist wieder Lindauer Jahrmarkt. Neben dem Rummel am Hafen gibt es auch wieder den beliebten Krämermarkt.

Verlockend weht der Duft von Bratwürsten, Zuckerwatte und gebrannten Mandeln über die Seepromenade und durch die Gassen der Altstadt. Die bunten Lichter der Fahrgeschäfte spiegeln sich schimmernd im Wasser, dahinter das Alpenpanorama. Menschen schlendern durch das bunte Treiben und genießen die lebendige Atmosphäre.

„Rund 60 Fahrgeschäfte, Vergnügungs- und Imbissstände laden die Besucher zum Erleben ein, das im Krämermarkt in der Innenstadt mit etwa 140 Händlern seine Fortsetzung findet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturamts. Der absolute Publikumsmagnet sei wieder das 35 Meter hohe Riesenrad, das direkt am Hafen seine Runden dreht. „Der luftig schwebende Blick reicht über Löwe und Leuchtturm weit über den Bodensee, in die Berglandschaft, über die Dächer Lindaus und auf das blinkende Treiben an der Seehafenpromenade.“

Ein Karussell aus dem Jahre 1905

Es gibt Autoscooter, Schießbuden und Fahrgeschäfte, dazu ein Kettenkarussell, für Kinder die große Erlebnis-Kinderschleife und das antike Kinderkarussell von Karl-Heinz Wittmann. Der 67-Jährige kommt seit Jahrzehnten mit seinem Mini-Karussell nach Lindau, und bringt nostalgisches Flair mit. „Die Pferdchen sind aus Rotedelholz und wurden 1905 im Auftrag meines Urgroßvaters im Schwarzwald geschnitzt“, wird Wittmann, der das Familienunternehmen in vierter Generation betreibt, in der Pressemitteilung zitiert.

Die Besucher freuen sich vor allem auf die traditionellen Fahrgeschäfte. Verena Heimpel

Der Lindauer Jahrmarkt findet bereits seit 1652 statt, also seit 370 Jahren. „Die Besucher freuen sich vor allem auf die traditionellen Fahrgeschäfte“, sagt Verena Heimpel, die mit dem Team aus dem Kulturamt einen Rundgang über die historische Insel vorbereitet hat. Fahrgeschäfte, Marktkrämer, Kinderkarussells, Schießstände und Wurfspiele wechseln mit Gastronomie- und Süßwarenbuden ab. „Insgesamt sind es rund 200 Anbieter, die dafür sorgen, dass die Besucher viel Spaß haben, der Nervenkitzel nicht ausgeht und sie von der Wollmütze über Küchengeräte, von der Marktwurst bis zur Zuckerwatte alles bekommen, was zu einem schönen Jahrmarkt gehört“, schreibt das Kulturamt.

Jahrmarkt-Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag

Am Jahrmarkt-Sonntag, 6. November, ist zudem verkaufsoffener Sonntag, da öffnen die Insel-Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr ihre Geschäfte. „So lassen sich wunderbar der Besuch des Krämermarktes in der Lindauer Altstadt sowie des Rummels entlang der Hafenpromenade mit einem entspannten Einkaufsbummel mit der ganzen Familie verbinden“, heißt es in der Pressemitteilung. Den jährlichen Abschluss des Lindauer Jahrmarkts bildet der Familientag am Montag, an dem die Vergnügungsgeschäfte verbilligte Preise anbieten.

Das Kulturamt bittet „dringend“ darum, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und das eigene Auto stehenzulassen. Mit dem Bus oder dem Zug könnten die Besucherinnen und Besucher direkt zum Jahrmarkt fahren. Vorarlberg Lines bietet am Wochenende vom 5. und 6. November Schiff-Shuttles zwischen Bregenz und Lindau an.