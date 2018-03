Rico löst im Theater Lindau das Geheimnis der Tieferschatten

Das Theater Lindau zeigt am Donnerstag, 22. Februar um 10.30 und um 15 Uhr für Zuschauer im Alter von acht bis elf Jahren das Stück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“.

Basierend auf dem Kinderbuch von Andreas Steinhöfel, begeistert das Stück laut Pressemitteilung mit einer ungewöhnlichen Freundschaftsgeschichte sowie der spannenden Jagd nach einem Entführer. Rico nennt sich selbst „tiefbegabt“. Zwar denkt er gut und viel, aber es dauert immer etwas länger als bei anderen Leuten. Und wenn er aufgeregt ist, klackern die Gedanken in seinem Kopf durcheinander. Zu Aufregung gibt es in diesen Sommerferien auch allen Grund: Zuerst lernt er den hochbegabten und übervorsichtigen Oskar kennen, und die beiden Jungs werden Freunde. Doch dann ist Oskar plötzlich spurlos verschwunden. Rico muss handeln und sich auf die Suche nach seinem Freund machen. Nebenbei löst er noch das Geheimnis der Tieferschatten im Hinterhaus. Auf der Bühne stehen Nicolas Bertholet, Eva Coenen, Sabine Merziger und Reinhold Rolser. Karten zum Preis von 20 Euro, (ermäßigt 16 Euro, Schüler sieben Euro) sind an der Theaterkasse, unter Telefon 08382 / 9113811 oder unter www.kultur-lindau.de erhältlich.