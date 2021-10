Rheinsäubern am Bayerischen Bodensee verschoben

Die Kreisgruppe Lindau des BUND Naturschutz (BN) mit der Gebietsbetreuung Moore, Tobel Bodensee möchte in diesem zum zweiten Mal bei der Aktion „Rinecleanup“ das Bayerische Bodenseeufer von Müll befreien. Schließlich fließe der Rhein durch den Bodensee und beim Rhinecleanup ist das Ziel, den Rhein von der Quelle bis zur Mündung zu säubern. Diese überregionale, länderübergreifende Aktion entlang des Rheins sollte bereits im September stattfinden, allerdings machte der hohe Wasserstand des Bodensees terminlich einen Strich durch die Rechnung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Deshalb wurde die Aktion auf den Samstag, 13. November, von 10 bis zirka 13 Uhr verschoben. Im letzten Jahr haben viele Vereine, Verbände, Gruppierungen und freiwillige Helferinnen und Helfer am Bayerischen Bodenseeufer jede Menge Müll gesammelt. Die Gemeinden, das Landratsamt und der ZAK haben auch in diesem Jahr Unterstützung zugesagt. Auch einige Vereine und Verbände sind wieder dabei und zeigen sich für bestimmte Streckenabschnitte verantwortlich. Nun werden noch aktive Helferinnen und Helfer gesucht, die die öffentlichen Uferbereiche am Bayerischen Bodensee säubern. Damit die Einteilung auf die Uferabschnitte im Vorfeld vorgenommen werden kann, ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Dabei am besten gleich den Wohnort angeben, dann wird der Einsatzbereich möglichst ortsnah gewählt. Der BN freut sich auf Rückmeldungen unter isolde.miller@bund-naturschutz.de oder 08382 / 88 75 64.