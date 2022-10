REWE Aktion „Gemeinsam Teller füllen"

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter diesem Motto wenden sich die REWE-Märkte in Deutschland an ihre Kunden und bitten darum, eine Tüte mit Lebensmitteln für 5 Euro zu kaufen und an die örtliche Tafel zu spenden. Im nunmehr schon dreizehnten Jahr dieser sehr erfolgreichen Aktion kamen so in diesem Jahr im REWE Markt Fischer in Bodolz 194 Tüten zusammen, im REWE Markt Buhmann in Lindau weitere 27. Im Bild übergibt Oliver Fischer symbolisch eine Tüte an Caritas-Geschäftsführer Harald Thomas, der den Spendern im Namen der vielen Kunden der Lindauer Tafel herzlich für die Spenden dankt. Foto: Harald Thomas