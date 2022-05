Revival von Seraphim für Benefizkonzert

Das Bandprojekt „Seraphim“ existierte in der Jugendarbeit in der Christuskirche von Ende der 80er Jahre bis Herbst 1991.Da fand das letzte Konzert in der Christuskirche statt.Seraphim hatte damals einen sehr erfolgreichen Auftritt am evangelischen. Kirchentag in Berlin 1989 und 1991 beim Kirchentag im Ruhrgebiet.

Die Mitglieder der damaligen Band spielen seit dem letzten Konzert 1991 zum ersten Mal wieder zusammen und möchten mit diesem Auftritt am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr im LUV in Aeschach auch die aktuelle Jugendarbeit im LUV unterstützen. „Damals hat unsere Band auch viel Unterstützung von der Kirchengemeinde bekommen und war an vielen Jugendgottesdiensten in der Christuskirche sowie auch an einem Live-Gottesdienst im Bayerischen Rundfunk beteiligt.“, erinnert sich die Band. Die Orginalbesatzung tritt nun nach 30 Jahren wieder an: Peter Lukas, heute Pfarrer in Bobingen, spielt Klavier und singt mit Silke Reimann, Beate Geske und Antje von Walter, Johannes Guggenmos, Christian Bandte (macht auch Technik). Am Akkordeon und mit der Gitarre ist Ralf Peters zu hören. Gerd Peters spielt Saxophon und Klarinette. Für die Percussion zuständig ist Joachim Schmid am Schlagzeug.