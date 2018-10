Reutiner Parkhaus wird nicht vor der Gartenschau fertig

Wenn der Stadtrat in der kommenden Woche nochmal über ein Parkhaus auf dem Karl-Bever-Platz abstimmt, hat sich die Lage im Vergleich zur September-Sitzung verändert. Denn inzwischen weiß die Stadtverwaltung, dass ein Parkhaus neben dem neuen Reutiner Bahnhof nicht rechtzeitig zur Gartenschau fertig werden kann.

Lindaus Chefstadtplaner Kay Koschka erläutert im Gespräch mit der Lindauer Zeitung die neue Lage. Denn inzwischen hat er mit verschiedenen Firmen gesprochen, die solche Parkhäuser bauen. Dabei seien weder die Planungs- noch die Bauzeit das große Problem, sondern wegen der Auftragslage scheitert ein schnelles Bauvorhaben laut Koschka derzeit vor allem an der langen Vorlaufzeit. Mindestens 40 Wochen lassen sich demnach die Spezialfirmen derzeit Zeit zwischen einer Bestellung und dem Beginn der Arbeit. Damit ist ein solches Vorhaben nahe dem Berliner Platz nicht vor der Gartenschau zu schaffen. Die Stadtverwaltung will deshalb ihre Arbeit voll in das am Beverplatz geplante Parkdeck stecken, was dem Antrag von CSU, JA und FB entspricht. Auch dort hält Koschka es aber für wahrscheinlich, dass der Bau nicht so schnell fertig werden kann, wie Lindau ihn benötigen würde. Deshalb arbeitet die Verwaltung an Plänen für eine Übergangslösung. Koschka erklärt außerdem, dass aus Sicht der Verwaltung der Antrag der drei Fraktionen in den Beschlüssen aus der vergangenen Sitzung indirekt bereits beschlossen sei. Lediglich ausdrücklich die Zahl von 600 bis 700 Stellplätzen fehle in dem Beschluss. Weil das an dem Standort zwar städtebaulich nicht so schön, aber möglich sei, stelle er sich nicht gegen einen solchen Beschluss, zumal der Stadtrat die tatsächliche Zahl der dort zu bauenden Stellplätze erst festlegen werde, wenn konkrete Pläne mitsamt Kostenschätzungen vorliegen.