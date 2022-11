Reutiner Musiker klettern hoch hinaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei wunderbarem Wetter traf sich die Jugend des Musikvereins Lindau-Reutin im Abenteuerpark in Kressbronn, um zusammen zu klettern. 28 junge Musiker in Begleitung der Jugendwarte Dina Bemetz und Cordula Wiedemann fanden heraus, dass auch beim Klettern der Zusammenhalt und das Vertrauen zu Anderen sehr wichtig ist. Ähnlich wie beim gemeinsamen Musizieren geht es am besten, wenn man aufeinander hört und sich gegenseitig unterstützt. Ein gemeinsames Essen in der Pizzeria Da Nico in Kressbronn rundete den gelungenen Tag ab. Foto: Cordula Wiedemann