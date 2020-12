Rettungsanker bei Krankheit und Kurzarbeit: die Lindauer Bürgeraktion Wir helfen

Wenn das eigene Einkommen nur gering ist, aber plötzlich Unerwartetes bezahlt werden muss. Oder wenn das Einkommen wegbricht, weil es keine Arbeit gibt, aber laufende Rechnungen. Es sind unterschiedlichste Situationen, in denen schnelle und unbürokratische Hilfe gefragt ist. Die Lindauer Bürgeraktion Wir helfen ist dann für viele Menschen am bayerischen Bodensee ein Rettungsanker. Einer, der aber nur deshalb seit fast 40 Jahren immer wieder ausgeworfen werden kann, weil Bürger, Vereine, Firmen die Aktion mit ihren Spenden unterstützen. Das ist wichtiger denn je, wie die Bilanz von Anneliese Spangehl und Barbara Krämer-Kubas zeigt.

Gut 240 Familien und Alleinstehenden haben die beiden Vertreterinnen von Wir helfen in diesem Jahr bis zum ersten Advent bereits finanziell unter die Arme gegriffen. Die Zahl der Anträge ist deutlich höher gewesen. Doch die Lindauer Caritas hat ein waches Auge darauf, wer wirklich bedürftig ist, in einer Notlage unkompliziert Hilfe braucht: Sie prüft (so das nicht andere Behörden wie Sozial- oder Jugendamt bereits erledigt haben) den finanziellen Hintergrund der Antragsteller, um sicherzustellen, dass die Spendengelder auch wirklich Bedürftige in Lindau und den umliegenden Gemeinden unterstützen. Was auffällt: Die Zahl der bewilligten Anträge ist in etwa so hoch wie im Vorjahr. Doch die Beträge steigen – weil vor allem im Gesundheitsbereich immer höhere Eigenanteile zu zahlen sind.

Eine neue Brille, Zahnersatz, teure Medikamente für chronisch Kranke, die von der Versicherung nicht übernommen werden: Wer als Familie mit knappem Budget, als Seniorin mit kleiner Rente oder als Arbeitsloser schon im Alltag jeden Fünf-Euro-Schein umdrehen muss, den werfen solche zusätzlichen Belastungen finanziell schnell aus der Bahn. Auch Fahrtkosten zu Untersuchungen etwa im Ulmer Klinikum hat die Bürgeraktion bezuschusst.

In einem Fall ist ein Pflegebett benötigt worden, in einem anderen die Nachsorge für eine Frau, die sich nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht wieder selbst versorgen konnte. Dass Wir helfen gegebenenfalls die kostenpflichtige Befreiung von der Zuzahlungspflicht für Arzneimittel übernimmt, hat schon viele Menschen, insbesondere Rentner, dankbar aufatmen lassen.

Ein aufmerksames Ohr haben die beiden pensionierten Pädagoginnen, wenn es um Schulbedarf für Kinder geht: Zwar gab es in diesem Jahr corona-bedingt kaum Klassenfahrten. Doch der Schuljahresbeginn im Herbst stellt vor allem Alleinerziehende oft vor Probleme. Weil ein Kind die Unterstützung braucht, hat Krämer-Kubas auch drei Monatsbeiträge für dessen Mittagsbetreuung freigegeben. Mit Blick auf die Wintermonate ist zudem so manches Paar neue Schuhe für Kinder bezahlt worden. Auch einige Fahrräder hat Wir helfen finanziert – weil die Eltern mit Blick auf Corona Angst hatten, ihren Nachwuchs per Bus zur Schule zu schicken.

Tief durchatmen müssen beide Frauen, wenn sie sich an einen besonderen Fall erinnern: Sie haben einem an Krebs erkrankten Kind in diesem Sommer ein paar Ferientage in einem Campingbus bezahlt. Und sind nachträglich sehr froh darüber, dass sie dem Kind und seiner Familie diesen Herzenswunsch erfüllt haben – denn es hat den Kampf gegen die Krankheit verloren.

Seit Jahren zum Alltag der Bürgeraktion gehören die Bitten um Ersatz für kaputt gegangene Haushaltsgeräte, ob Waschmaschine, Kühlschrank oder Herd. Wiederholt haben sich auch Menschen an Spangehl und ihre Kollegin gewandt, weil sie zwar das Glück hatten, eine Wohnung in Lindau zu finden, jedoch nicht genug Geld für die erforderliche Kaution hatten. „Immer wieder gibt es auch Fälle, in denen die neuen Mieter erst einmal eine Küche benötigen, weil in der Wohnung keine vorhanden ist“, schildert Spangehl. Dann stellen die beiden Wir-helfen-Frauen den Kontakt zum Unternehmen Chance her: Dort gibt es immer wieder gut erhaltene gebrauchte Küchenmöbel.

Was Spangehl und Krämer-Kubas freut: Fast immer erhalten sie Dankesbriefe, wenn die Bürgeraktion wieder einmal zum Rettungsanker wurde. Es ist für die beiden Vertreterinnen von Wir helfen aber auch eine Herzensangelegenheit, selbst „danke“ zu sagen: „All den Menschen zu danken, ob einzelne Bürger, Initiativen, Vereine oder Betriebe und Unternehmen, die mit ihren Spenden die Arbeit von Wir helfen überhaupt erst möglich machen.“