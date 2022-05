Rettende Heultöne

Am Donnerstag, 12. Mai, 11 Uhr, wird in Lindau die mobile Sirene heulen, zudem wird sich die Katastrophenwarn-App Nina melden. Hintergrund: An diesem Tag findet ein landesweiter Probealarm statt. Auch die Stadt Lindau beteiligt sich an diesem Probealarm, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Lindauer sollten dabei auf zwei Dinge achten: Sirenenprobealarm, sowie auf die Warn-App Nina, die sich jeder kostenfrei herunterladen kann. Die Feuerwehr Lindau wird mit der mobilen Sirene an drei verschiedenen Standorten den Sirenenalarm proben. Das sind: Insel – Thierschstraße Höhe der Lindenschanze, Aeschacher Markt und Steigstraße – Höhe Brauerei Steig.

Die wichtigsten Sirenensignale sind der Alarm bei Feuer und anderen Notständen, der zur Alarmierung der Feuerwehr dient. Dabei ertönt die Sirene dreimal für 12 Sekunden mit je zwölf Sekunden Pause zwischen den einzelnen Dauertönen. Und der Alarm vor schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dabei erklingen die Sirenen einmalig, dafür aber für die Dauer von einer Minute und mit einem auf- und abschwellenden Heulton. Dann sollten die Lindauerinnen und Lindauer ihre Radios anschalten und auf Durchsagen warten.

Hörproben der Sirenentöne sind auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums abrufbar.

Die kostenlose „Notfall-, Informations- und Nachrichten-App“ Nina kann seit 2015 per Smartphone genutzt werden. Der Nutzer kann dazu die App kostenfrei herunterladen und erhält dann für seinen jeweiligen Aufenthaltsbereich amtliche Gefahrenwarnungen. Auf Wunsch warnt die Nina auch für den jeweiligen aktuellen Standort. Dabei werden keinerlei Standortdaten erfasst. Genauere Angaben zur Standort-Funktion liefert die Funktionsbeschreibung zur Warn-App.

Wie die Stadt weiter schreibt, gibt es zahlreiche weitere Warnmittel. Damit soll sichergestellt werden, dass eine Warnung, auch ohne Sirenen, möglichst viele Menschen erreicht. Mit jeder Warnung erhalten die Bürgerinnen und Bürger in der Regel Empfehlungen, was sie zu Ihrem Schutz tun können oder wo sie weitere Informationen erhalten.

Darüber hinaus hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Tipps und Checklisten für die Vorsorge zusammengestellt. Alle Broschüren stehen auf der BBK-Webseite zum Herunterladen bereit.