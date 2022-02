Reporter vor Ort: Demo gegen rechts in Lindau

Unangemeldet und ohne offensichtliche Forderung tauchen in viele Städten die sogenannten Spaziergänger auf, um gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder zu protestieren. Was dagegen tun, dachten sich die jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future in Lindau?

Reporter von Demonstranten angegangen

Ganz einfach: sie entschlossen sich dazu, eine Demonstration regelkonform anzumelden und den Platz einnehmen, an dem sich sonst die Spaziergänger normalerweise treffen. Was vor dem alten Rathaus der Stadt Lindau geschehen ist, hat unser Reporter Michael Scheyer verfolgt. Und dabei ist nicht alles völlig friedlich verlaufen – schließlich war selbst er von den Spaziergängern angegangen beziehungsweise provoziert worden. Der TV-Beitrag zeigt, was am Montagabend in Lindau abgelaufen ist.