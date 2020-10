Rentnerin lässt sich nicht linken

Ein sogenannter falscher Polizeibeamter hat am Dienstag, gegen 20.30 Uhr, bei einer Seniorin im Stadtgebiet Lindau angerufen. Laut Angaben der Frau gab der Betrüger an, dass in der Nähe der Senioren eingebrochen wurde und sie deshalb ihre Wertsachen sichern sollte. Wie die Polizei berichtet, war der Rentnerin die Masche jedoch bekannt. Sie habe einfach wieder aufgelegt.