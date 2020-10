Rentner in ihren Wohnungen beklaut

Eine etwa 50 Jahre alte Frau hat am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Rentner in seiner Wohnung bestohlen. Sie hatte, laut Polizeibericht, den 82-Jährigen in der Nobelstraße vor seiner Garage zunächst angesprochen und gefragt, ob er eine Putzfrau benötige. Obwohl er dies verneint habe, habe sich die südländisch aussehende Frau in seine Wohnung gedrängt und habe versucht, sich zu entkleiden.

Obwohl der Rentner dies nicht wollte, habe sie seine Wohnung geputzt. Nachdem die Frau die Wohnung des Rentners verlassen hatte, stellte dieser fest, dass Bargeld in Höhe von 450 Euro und eine Münzsammlung fehlten.

Der Polizei gegenüber beschrieb er die Frau wie folgt: etwa 1,70 Zentimeter groß, korpulent, etwa 70 Kilogramm schwer und etwa 50 Jahre alt. Sie habe aktzentfrei Deutsch gesprochen und sei mit einer dunklen bräunlichen Wolljacke, grauem Pulli und schwarzer Hose bekleidet gewesen. Außerdem habe sie eine große graue Handtasche bei sich gehabt und blaue Sportschuhe mit weißer Sohle getragen.

Ein ähnlicher Fall trug sich bereits am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Kemptener Straße zu. Dort verschaffte sich eine Frau unter dem Vorwand, eine Schwester einer Sprachschülerin zu sein, Zutritt die die Wohnung einer Rentnerin. Dort verlangte sie Bargeld. Unter dem Vorwand, die Toilette aufzusuchen, öffnete die Täterin eine Schublade einer Kommode im Flur. Danach verschaffte sie sich laut Polizei zusätzlich noch Zugang zum Schlafzimmer und entwendete eine Kaschmirweste und einen Lederrucksack im Wert von 200 Euro. Am Montagmorgen stellte die Frau dann noch fest, dass ein Schmuckbeutel mit Uhren und Goldschmuck in Höhe eines vierstelligen Geldbetrages aus der Kommode im Flur entwendet wurde. Die Täterin soll 30 bis 50 Jahre alt sein, korpulent, schwarze schulterlange Haare und ein pickeliges, gerötetes Gesicht haben.