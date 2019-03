Rennstall-Familie präsentiert Team für neue Saison

Das Lindauer Team Tomotion Racing by black tusk startet in die Mountainbike-Rennsaison. Neben dem Nachwuchsteam (TNT) waren bei der Teampräsentation weitere Leistungsträger anwesend, die auf den Rennstrecken im In- und Ausland für Tomotion Erfolge einfahren wollen. Insgesamt verjüngt sich das Team in schwarz-cyan weiter: So kamen zu der Liste der Co-Sponsoring-Fahrer mehrere junge Talente hinzu, die in der kommenden Saison von sich reden machen wollen.

Von „relativ konstanten Mitgliederzahlen“ sprach Teamchefin Andrea Potratz zu Beginn. Sie freut sich jetzt schon „auf eine schöne, gemeinsame Saison.“ Knapp mehr als 100 Fahrer sind es an den Standorten Nordschwarzwald, Südschwarzwald, Schwäbische Alb, Rhein-Main, München und an der Teamzentrale in Lindau. Tomotion geht wieder mit Fahrern aus dem gesamten süddeutschen Raum an den Start. Die Standortleiter berichteten über ihre Ziele und Aktivitäten für die neue Rennsaison. Offiziell werde die Mannschaft allerdings nicht an Etappenrennen teilnehmen.

Gerstmayers Ziel ist die Weltmeisterschaft

Das sechsköpfige TNT geht unverändert in die neue Saison. Sven Rothfuß ist derzeit in den USA unterwegs. Doch die anderen „Jungen Wilden“ stellten im Gespräch mit Moderator Andreas Goldbeck ihre Ziele für die kommende Rennsaison vor. Mehrere der jungen Athleten nannten die Deutsche MTB-Marathon-Meisterschaft als Saisonhighlight. David Gerstmayer geht noch einen Schritt weiter: Seine Saisonvorbereitung zielt auf eine Teilnahme an der Mountainbike-Marathon-WM ab, die am 21. September – Gerstmayers Geburtstag – in der Schweiz stattfinden wird.

Anja Knaub kehrt nach zweijähriger Pause zurück

Mit Benjamin Cloudt, Marcel Scheu und Niklas Gathof gesellten sich drei junge Talente im Alter zwischen 15 und 17 Jahren zu den Co-Sponsoring-Fahrern von Tomotion, die in den vergangenen Jahren bereits etliche gute Platzierungen einfahren konnten. Dennis Hussner, langjähriges Mitglied von Tomotion und in der vergangenen Saison regelmäßig aufs Podium gefahren, gehört erstmals zum Kreis der gesponserten Fahrer. Nach ihrer zweijährigen, gesundheitlich bedingten Pause will Anja Knaub wieder ins Geschehen eingreifen.

Knaub ist jedoch nicht nur Leistungsträgerin im Team, sondern unterstützt das TNT-Team auch als Sponsorin und Co-Trainerin. In diesem Jahr konzentriert sie sich in ihrer Arbeit mit den jungen Fahrerinnen und Fahrern auf Visualtraining – einer Trainingsmethode mit deutlichen Auswirkungen auf die Trainingseffizienz, die sie bei der Teampräsentation auf der Bühne mit einer kleinen Übung demonstrierte. „Schaut bei eurem Trainingsplan über den Tellerrand hinaus“, empfahl Anja Knaub.

Nach der Teampräsentation hatten die Besucher bei einem kleinen Imbiss Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Etwa 30 Fahrerinnen und Fahrer nahmen anschließend an einer Ausfahrt in die Umgebung von Lindau teil.