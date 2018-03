Renn-Atmosphäre wie im Ski-Weltcup

Es war fast so wie beim Ski-Weltcup der Profis – hoch motivierte Sportler, spannende Rennen und eine tolle Atmosphäre unter den Zuschauern im Ziel: Das Finale des Reischmann-Cup-Serie an den Kessler-Liften im Kleinwalsertal am vergangenen Wochenende ist ein beeindruckendes Erlebnis für die Teilnehmer gewesen. Vom Skiclub Bodensee (SCB) Lindau gingen vier Rennfahrer an den Start.

Zusammen mit dem Regionalteam Westallgäu ging es laut Vereinsbericht frühmorgens mit dem Bus ins Kleinwalsertal. Nach einer ausführlichen Laufbesichtigung bereiteten sich die vier Lindauer auf den Start vor.

Im Parallelslalom ging es für die Läufer wie im olympischen Teamwettbewerb. Ein Lauf mit roten Toren ausgeflaggt, der identische daneben mit blauen Stangen. Die jeweils 22 Doppeltore waren flüssig in den mittelsteilen Hang gesteckt, die Piste trotz Neuschnee und Sonnenschein hart und eisig präpariert.

Wie bei den großen Vorbildern wurde aus einem elektronischen Startgate mit Ampel, Akustiksignal und Startklappe gestartet. Hier war Reaktion gefragt, um den Start optimal zu erwischen beginnt doch die Zeit für beide Läufer zu laufen, sobald sich die Klappe senkt. Für die Reischmann-Cup-Wertung wurde allerdings nicht im K.o.-System ermittelt, sondern nach Gesamtlaufzeit aus zwei Durchgängen.

Zwei fünfte Plätze in Klassement

In der Altersklasse U10 kam Lea Bauer mit zwei soliden Läufen auf den neunten Platz, Hannah-Sophie Tschada erreichte in der U11 Rang sieben. Ebenfalls auf Platz sieben fuhr Leon Jost, Giulia Stolze kam als 14. ins Ziel. In der Reischmann-Cup-Gesamtwertung belegt Lea Bauer nach sechs Rennen ebenso Platz fünf wie ihre Teamkollegin Hannah Tschada. Leon Jost konnte nur an vier Rennen teilnehmen und ist in der Gesamtwertung auf Platz acht. Giulia Stolze belegte im Endklassement den 15. Platz.