Remy und Rossi wollen zusammenbleiben

Die beiden rot-weiß gezeichneten Kater, Remy und Rossi, suchen gemeinsam ein neues Zuhause. Sie sind etwa ein Jahr alt und wurden in Lindenberg aufgegriffen und ins Tierheim gebracht. Das teilt das Tierheim in einem Schreiben mit.

Rossi ist der Kater im Korb und der schüchternere von beiden. Er orientiert sich sehr an seinem Bruder Remy, der sich auch gern mal in Katzenmanier verwöhnen lässt. So sollten die beiden gemeinsam ein neues Zuhause bei einem katzenerfahrenen Tierfreund finden. Dieser sollte den beiden genügend Zeit, Geduld und Liebe zum Eingewöhnen geben. Die sozialen Samtpfoten sind Freigänger und sollten ungehindert rein- und raus können. Zudem sollte es ein ruhiger Haushalt sein.

Die beiden sind wie alle Katzen im Tierheim kastriert, tätowiert und geimpft. Tierfreunde, die sich für Remy und Rossi interessieren, können sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, Telefon 08382/72365, in Verbindung setzen.