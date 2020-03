Religionsvertreter schicken Grußum die Welt

Zu einem „virtuellen globalen Moment“ laden die Vertreter von Religions for Peace alle Lindauer ein. Am Mittwoch, 1. April, wollen sie um 15 Uhr einen Gruß der Hoffnung und der Solidarität um die ganze Welt schicken.

Daran teilnehmen werden Vertreter zahlreicher Religionen, die auch im vergangenen August beim Welttreffen von Religions for Peace in Lindau waren. „Als Zeichen des Mitgefühls und der Fürsorge in Zeiten der COVID-19-Krise wird Religions for Peace diesen virtuellen globalen Moment ausrichten“, heißt es in einer Mitteilung der Lindauer Organisation „Ring for Peace“. Der virtuelle Gruß wird geleitet von hochrangigen religiösen und spirituellen Führern aus aller Welt, gläubigen Frauen und Jugendführern aus verschiedenen Traditionen, darunter Bahai, Buddhisten, Christen, Hindus, Islamisten, Jain, Juden, Sikhs, Indigene und Vertreter spiritueller Traditionen. Jeder Bürger sei eingeladen, an diesem besonderen und kraftvollen Moment teilzunehmen.