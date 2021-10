Religionsvertreter aller Herren Länder feiern Zeremonie für Frieden auf der Hinteren Insel

„Religiöser Krieg ist Blasphemie“, sagt Margot Käßmann am Dienstagabend. Und genau darum sind rund 150 Religionsführer und Lindauer zum Ring for Peace auf der Hintern Insel gekommen: Um zu zeigen, dass Religion Frieden stiften kann und dass verschiedene Religionen friedlich nebeneinander existieren können.

Mit dabei ist auch Häuptling Dominique Rankin, der als Kind auf eine Missionsschule in Kanada gezwungen wurde. Er freue sich vor allem über die vielen Kinder, die gekommen sind, sagt er. Am Nachmittag hatte er zum ersten Mal seit langer Zeit öffentlich über seine eigene Kindheit gesprochen, in der er von Christen misshandelt und sexuell missbraucht wurde. Heute blicke er nach vorne und nicht mehr zurück, sagt er. Und Veranstaltungen wie die Tagung von Religions for Peace in Lindau seien ein großer Schritt in die richtige Richtung.