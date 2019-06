Religionsführer bereiten sich auf Treffen in Lindau vor

Führende europäische Vertreter der großen Religionen haben sich von Dienstag bis Donnerstag in Brüssel auf das Welttreffen von „Religions for Peace“ (Religionen für den Frieden) vorbereitet, das im August in Lindau stattfindet. Zu der Konferenz, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnen soll, werden unter dem Motto „Für unsere gemeinsame Zukunft sorgen — das Gemeinwohl für alle fördern“ bis zu 1000 Religionsvertretern aus 100 Ländern erwartet.

Weltversammlungen von „Religionen für den Frieden“, gibt es etwa alle fünf bis sieben Jahre. In Lindau findet vom 20. bis 23. August das zehnte Treffen statt, erstmals in Deutschland. Die Organisation ist seit 1973 von den Vereinten Nationen als Nichtregierungsorganisation registriert.

In Brüssel traf sich der europäische Zweig von „Religions for Peace“ und debattierte fünf Themen, anhand derer die Lindauer Konferenz die Sorge um die gemeinsame Zukunft konkretisieren will, darunter der Schutz der Erde und das Konzept eines positiven Friedens. Unter dem Begriff des positiven Friedens versteht man gemeinhin nicht allein die bloße Abwesenheit von Krieg, sondern beispielsweise auch eine gerechte Gesellschaftsordnung.