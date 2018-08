Religionen suchen nächstes Jahr in Lindau den Frieden

Von Schwäbische Zeitung

Eine Frau ist am Donnerstag unbemerkt von einem Segelboot ins Wasser gefallen. Ihr Begleiter suchte sie besorgt – der Fall endete jedoch glücklich.

Ein 60-jähriger Skipper war am Donnerstag gegen 15 Uhr, mit seinem Segelboot auf dem See zwischen Friedrichshafen und Langenargen mit Maschinenantrieb und Autopilot im Richtung Langenargen unterwegs. An Bord des Bootes war auch seine 49-jährige Begleiterin, berichtet die Polizei am Freitag.