Rekordwärme im Januar: Welche Gefahren das für Mensch und Natur birgt

Die Temperaturen sind zum Jahreswechsel so hoch wie nie gewesen. Auch wenn es mittlerweile wieder kälter geworden ist, sagen Wetterexperten für den Januar Rekordwerte voraus. Die wechselhaften Temperaturen und der warme Januar haben Auswirkungen auf Natur und Mensch.

„Das war mit großem Abstand das wärmste Neujahr aller Zeiten“, sagt Roland Roth. Er muss es wissen. Der Wetterexperte betreibt seit Jahren eine Wetterwarte in Bad Schussenried, wo er mithilfe von Messungen das Wetter ganz genau beobachtet. Er schaut auch nach Lindau. Auf der Insel wurden am Neujahrstag 18,8 Grad gemessen.

Seitdem sind die Temperaturen wieder auf zwischen sieben und neun Grad in diesen Tagen gesunken. In höheren Lagen wie auf dem Pfänder hat es in den vergangenen Tagen sogar geschneit. In Tieflagen rechnet Roth aber nicht mit weißen Flocken. Es bleibe weiterhin viel zu mild für die Jahreszeit, schreibt er in seiner Wettervorhersage. Von Flachlandwinter sei keine Spur.

Nicht die Wetterlage, sondern die Temperaturen haben sich geändert. Wetterexperte Roland Roth

Roland Roth ist sich sicher: Die hohen Temperaturen mitten im Winter sind Folgen des Klimawandels. Dass der Föhn warme Luft aus Süden, Südwesten und sogar aus Nordafrika nach Deutschland bringt, sei auch für diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Das habe es schon vor 20 Jahren gegeben.

Das Neue ist: Dort, wo die Luft herkommt, sei es mittlerweile viel wärmer als früher – und damit ist es die Luft auch. „Nicht die Wetterlage, sondern die Temperaturen haben sich geändert“, sagt der Wetterexperte.

Richtiger Winter oder gar Schnee ließen auf sich warten, prognostiziert Roth. Zwar wurde es in den vergangenen Tagen wieder etwas kälter, der eisige Winter bleibt aber erst einmal aus.

Obstbau: Warum sich ein Landwirt richtigen Winter wünscht

Klaus Strodel hofft, dass die Temperaturen endlich sinken. Damit die Entwicklung der Pflanzen, die schon sehr weit sei, gestoppt wird. Sonst könnten die Obstbauern bei einem späteren Frosteinfall Probleme bekommen.

Der Obstbauer aus Rothkreuz wünscht sich einen richtigen Winter. Doch Frost „von November bis März“ werde immer seltener, sagt Strodel. Dabei wäre der wichtig. Um das Ungeziefer zu reduzieren. Aber auch, um zu vermeiden, dass Bäume, die schon im Saft stehen, erfrieren, wenn es doch nochmal richtig kalt wird.

Spricht von „Süditroler Verhältnissen“: Obstbauer Klaus Strodel. (Foto: Str)

Der Wandel komme schleichend. Seit etwa 20 Jahren zeichneten sich Klimaveränderungen ab. „Die Blüte ist immer früher dran“, sagt Strodel. Während früher die Bäume um den ersten Mai in Vollblüte standen, sei das jetzt schon am 20. April der Fall. Wenn es danach warm bleibe, sei das kein Problem. Doch sie Eisheiligen bringen meist Minustemperaturen – und Schäden für die Blüte.

Minusgrade wären gut für uns, damit die Vegetation stehenbleibt. Obstbauer Klaus Strodel

Wenn es im Winter nur hin und wieder Föhneinbrüche gebe, mache das nichts aus. „Aber wir haben von November bis jetzt noch keinen richtigen Frost gehabt“, sagt Klaus Strodel. „Minusgrade wären gut für uns, damit die Vegetation stehenbleibt.“ Es müssten ja nicht gleich minus 15 Grad sein, sagt er lachend.

Strodel spricht von „Südtiroler Verhältnissen“, die nun auch hier gelten. Während die Obstbauern am bayerischen Bodensee früher nie große Problem mit Frost gehabt hätten, sei dies nun fast jedes Jahr der Fall. Erdbeer-Blüten ungeschützt zu lassen, sei inzwischen undenkbar, Abdeckung und Frostberegnung seien nötig.

Wie sich das Klima gewandelt habe, zeige sich laut Strodel am besten in dem Anbau der Apfelsorte Braeburn. Als der Apfel damals aus Neuseeland nach Deutschland kam, war man davon überzeugt, dass er nur in ganz bestimmten südlichen Lagen gedeihen kann. „Heute pflanzen wir schon Sorten an, die zwei Wochen später reifen als Braeburn– und überall wachsen.“ (roi)

Pollen: Bäume blühen schon früher als sonst

Weil es in diesem Winter schon so früh warm geworden ist, blühen die Bäume in diesem Jahr eher. Für Allergiker heißt das: Achtung Pollen im Anflug.

Die männlichen Blütenstände des Haselstrauchs, die die Pollen absondern, seien schon etwas aufgegangen und beginnen sich gelb zu färben, berichtet die Geschäftsführerin des Bund Naturschutz der Kreisgruppe Lindau, Claudia Grießer. Das sei ein Hinweis auf beginnende Blüte.

Vor einigen Jahren sei das eher Ende Januar oder Anfang Februar so gewesen. Und tatsächlich: Pollenflugkalender zeigen bereits an, dass die Hasel- und Erlenblüte fliegen. (rst)

Früher als sonst: Auch in Lindau blüht der Hasel schon. (Foto: Evi Eck-Gedler)

Tiere: Igel erwachen und Vögel singen

Igel erwachen aus dem Winterschlaf, Vögel singen wie im Frühling: Der milde Winter bringt den Rhythmus der Natur durcheinander. Einige Arten sind schon jetzt im Frühjahrsmodus.

„Die milde Witterung seit den Weihnachtstagen mit einem Wärmerekord an Silvester haben die Natur vorzeitig aus dem Winterschlaf gerissen. Wer seitdem genauer hinhört, kann vielerorts in Bayern Amseln und Kohlmeisen wie im Frühling singen hören“, wird die Ornithologin Dr. Angelika Nelson vom bayerischen Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) in einer Pressemitteilung des LBV zitiert.

„Wissenschaftliche Studien aus den letzten zehn Jahren liefern eindeutige Indizien, dass die Veränderungen des Klimas die Tier- und Pflanzenwelt massiv beeinflussen und verändern. Ökologische Zusammenhänge und bislang vertraute Tier- sowie Pflanzengemeinschaften werden erheblich durcheinandergewirbelt“, erklärt Nelson.

Die heimischen Vogelbestände seien ein wichtiger Anzeiger für den Klimawandel in Bayern: Wärmeliebende Vogelarten wie Girlitz und Wiedehopf profitierten von warmen Sommern und milden Wintern. Dagegen brauchten alpine Arten wie das Alpenschneehuhn, nordische Gänsearten und die Goldammer, die auch Winterlerche genannt wird, kalte Wohlfühltemperaturen. Bei steigenden Temperaturen ziehen sie sich in höhere Lagen sowie nordwärts zurück. Die Bestände sind gefährdet, weil diese Rückzugsorte geografisch begrenzt sind.

Der Igel erwacht bereits aus dem Winterschlaf. (Foto: Jonas Walzberg/dpa)

Blaumeisen, Sumpfmeisen und Kleiber überleben milde Winter in großer Zahl. Bei anhaltend warmen Temperaturen balzen und brüten sie früher im Jahr. „Zur Fütterung ihrer Jungen finden sie dann oft nicht ausreichend Nahrung wie zum Beispiel Raupen“, erklärt Angelika Nelson.

Wer erst im Laufe des Frühjahrs aus dem Winterquartier nach Bayern zurückkehrt, habe das Nachsehen. Das betrifft den Kuckuck, aber auch den Trauerschnäpper. „Wenn der Langstreckenzieher im April und Mai aus Afrika zurückkehrt, sind gute Nistplätze bereits von Standvögeln wie Kohlmeise und Blaumeise besetzt, die diese auch vehement verteidigen.“

Das frühe Austreiben kann dafür sorgen, dass der Blühzeitpunkt von Pflanzen nicht mehr mit dem Flugzeitpunkt von Insekten übereinstimmt. Angelika Nelson

Der Winterschlaf von Igel, Fledermaus und Siebenschläfer werde über eine innere Uhr gesteuert, sodass die Tiere nicht ständig, wenn es mal für kurze Zeit wärmer wird, aus dem Winterschlaf aufwachen. Problematisch werde es, wenn länger anhaltende milde Wetterperioden sich zu häufig mit Kälteeinbrüchen abwechseln. „Dann verbrauchen die Säugetiere für jedes Aufwachen aus dem Winterschlaf wichtige Energiereserven. Unter Umständen reichen die angelegten Fettreserven dann nicht mehr aus, um die restliche kalte Jahreszeit gut zu überstehen“, so Angelika Nelson weiter.

Auch der Jahresrhythmus von Amphibien wird durch den warmen Winter durcheinandergebracht. „Für Frösche, Kröten und Molche ist das richtige Verhältnis von Tageslänge, Temperatur und Luftfeuchtigkeit das Startsignal für Frühjahrswanderungen zum Laichen. Bleibt es konstant warm, ist ab Ende Januar mit den ersten paarungsbereiten Springfröschen zu rechnen“, sagt die LBV-Biologin. Sind sie einmal losgelaufen, stellten plötzliche Kälteeinbrüche eine massive Gefahr dar. Wandernde Amphibien könnten sich nicht mehr rechtzeitig durch Eingraben vor der Kälte schützen und erfrieren.

Winterlinge und Krokusse schicken für gewöhnlich im Februar die ersten bunten Frühjahrsgrüße. Doch mancherorts treiben sie jetzt schon aus. „Das frühe Austreiben kann dafür sorgen, dass der Blühzeitpunkt von Pflanzen nicht mehr mit dem Flugzeitpunkt von Insekten übereinstimmt“, sagt Angelika Nelson. Doch auch Insekten verändern ihr Verhalten. Wild- und Honigbienen, manche Hummel- und Schmetterlingsarten sind immer öfter bereits im Januar aktiv und drängen sich um das spärliche Blütenangebot. (lz)

Wald: Bäume leiden unter wechselnden Temperaturen

Bekommt die Rotbuche keine Kältereize, wachsen im Frühjahr ihre Triebe nicht normal. Nicht nur der Baum mit dem leicht rötlichen Stamm, auch andere Baumarten in Lindaus Wälder sind auf Kälte angewiesen. Klar ist: Der warme Winter und die wechselnden Temperaturen haben fatale Folgen für den Wald und seine Bewohner – manche profitieren aber auch.

Die Pflanzen und Wildtiere haben keine Klimaanlagen, Heizungen oder Funktionskleidung. Christian Müller

Wenn es nach warmen Zeiten gefriert, entwickelten sich Pflanzen und wechselwarmen Tieren nicht mehr so wie sonst, weiß Christian Müller vom Forstrevier Lindau. Deshalb sei ein ständiger Wechsel besonders problematisch. „Die Pflanzen und Wildtiere haben keine Klimaanlagen, Heizungen oder Funktionskleidung“, sagt Müller.

Auch dem Wald tut die Wärme nicht gut. Ohne Kältereiz wachsen die Triebe im Frühjahr nicht normal. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

In den vergangenen Sommern war Trockenheit ein großes Problem für die Wälder. Die hohen Temperaturen im Winter haben bei genug Regen zwar weniger Nachteile für die Tier- und Pflanzenwelt, als trockenes und warmes Wetter, so Christian Müller. Dennoch wäre Frost mit entsprechender Schneelage besser für Pflanzen, Tier und Waldbesitzer. Werden Bäume gefällt und es ist feucht-warm, seien Bodenschäden nicht zu vermeiden. Der Boden brauche einen trockenen und kalten Winter, so Müller.

Auch für Insekten sei die Wärme ein Problem. Verharren sie nicht in Kältestarre, brauchen sie mehr Energie. Manche Tiere profitieren aber auch von den höheren Temperaturen. Alle Säugetier -und Vogelarten brauchen, um ihre Körpertemperatur zu halten, nicht so viel Energie, wie bei starken längeren Frost, erklärt Müller. So können sie auch einfacher Nahrung beschaffen. (rst)