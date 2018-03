Rekordbeteiligung bei Clubmeisterschaft Ski Alpin

Mit einer Rekordbeteiligung von 127 Teilnehmern hat die Clubmeisterschaft Ski Alpin des Skiclub Bodensee Lindau stattgefunden. Bei der Siegerehrung im Landgasthof Köchlin freuten sich alle Teilnehmer laut Vereinsbericht über Urkunden, Pokale und hochwertige Preise.

Ausgetragen wurde der Riesenslalom am Hochsiedellift im Skigebiet Hündle-Thalkirchdorf. Auf einer griffig-harten Piste hatte SCB-Vorstand und Renntrainer Tobi Baader einen flüssigen Lauf gesteckt. Insbesondere die Familienduelle waren sehr spannend, konnten doch die kleinen Pistenflitzer zeigen, was sie während der Saison im Training gelernt hatten. So war es nicht überraschend, dass in vielen Familien die Kinder schneller unterwegs waren als die Eltern.

Der jüngste Teilnehmer war Henri Mrugowski (Jahrgang 2015). Er fuhr wie sieben weitere Kinder im verkürzten Bambini-Lauf und war im Ziel stolz auf sein erstes Skirennen. Schüler-Clubmeisterin wurde die 14-jährige Paula Veit, die auch im Skikader des Regionalteams Westallgäu trainiert. Knapp dahinter folgten ihre Kaderkolleginnen Hannah Tschada (Jahrgang 2007) und Lea Bauer (Jahrgang 2008). Schüler-Clubmeister bei den Jungs wurde der zehnjährige Leon Jost vor Laurin Mrugowski und Pius Grauer (beide 2001). Damen-Clubmeisterin wurde Renntrainerin Franziska Haser vor Evi Veit und Nina Bauer. Jochen Bauer wirbelte durch den Riesenslalom-Kurs und gewann mit deutlichem Vorsprung den Clubmeistertitel der Herren vor Manuel Baader und dessen Bruder Tobi.

SCB-Vorstand Tobi Baaderist zufrieden

SCB-Sportwartin Alpin Evi Veit war zufrieden mit der Meisterschaft: „Wir freuen uns über die tollen Fortschritte der Kinder. Aber auch bei den Erwachsenen hat man gesehen, dass sich der Trainingseifer auszahlt und deutliche Verbesserungen im Vergleich zum Saisonbeginn erkennbar sind.“

Auch SCB-Vorstand Tobi Baader war bei der Siegerehrung zufrieden: „Rückblickend hatten wir eine sehr gute Saison mit vielen Erfolgen und zahlreichen Rennen, die wir mit unserem ehrenamtlichen Helferteam organisieren konnten.“