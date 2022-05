Warum eine Frau 64 Kilometer über den Bodensee paddelt - und das erst der Anfang war

Meral Akyol, 45 Jahre aus Lindau, hat am Montag einen Rekord aufgestellt und ist in knapp elf Stunden einmal längs über den See gepaddelt. Im Podcast mit Ronja Straub erzählt sie, wie es ihr danach geht, wieso sie trotzdem keinen Muskelkater hat und wie sie auf die außergewöhnliche Idee gekommen ist.

Außerdem verrät sie, was sie als nächstes vor hat. Schon kurz nach der anstrengenden Fahrt sagt die SUPlerin: "Das war erst der Anfang."