Reisender muss ins Gefängnis

Die Bundespolizei hat am Sonntag, 9. Juni, in Lindau einen Mann aus Serbien verhaftet. Dieser wollte in einem Fernreisebus ohne einen notwendigen Aufenthaltstitel nach Deutschland einreisen, wie die Bundespolizei mitteilt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten mehrere Fahndungsnotierungen fest und brachten den Südosteuropäer daraufhin hinter Gitter.

Die Polizisten kontrollierten die Insassen eines Fernreisebusses aus Italien am Grenzübergang Hörbranz. . Die Abfrage der Personalien des Serben im Fahndungscomputer verlief zunächst ohne Ergebnis. Erst durch die Überprüfung der Fingerabdrücke des Reisenden stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann unter anderen Personalien bereits polizeibekannt war und dass unter diesen Aliaspersonalien mehrere Fahndungen vorlagen.

Gegen den 46-Jährigen, der angab auf dem Weg zur Beerdigung eines Verwandten nach Belgien zu sein, besteht ein bis März 2021 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik. Der Mann war bereits im September vergangenen Jahres von der zentralen Ausländerbehörde Bielefeld abgeschoben worden.

Weiterhin lagen gegen den Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Münster vor. Wegen Erschleichens von Leistungen war der Serbe den deutschen Justizbehörden 1242 Euro oder ersatzweise 38 Tage Haft schuldig geblieben. Nach einer Verurteilung, unter anderem wegen räuberischer Erpressung, Diebstahlsdelikten, Bedrohung und Beleidigung muss der 46-Jährige zudem noch eine Freiheitsstrafe von mehr als eineinhalb Jahren von ursprünglich drei Jahren und drei Monaten verbüßen. Auch die Staatsanwaltschaft Arnsberg suchte den Straftäter bereits wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Bundespolizisten lieferten den Verhafteten in die Justizvollzugsanstalt Kempten ein.