Reif für die Lindauer Weihnachtsinsel

Wer jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung ist, bei dem stellt sie sich spätestens Donnerstag ein. Denn dann öffnet die Lindauer Hafenweihnacht. Mit ihr zieht ein verführerischer Duft von Glühwein und Punsch über den magisch erleuchteten Hafen. Bis 16. Dezember sorgen immer Donnerstag bis Sonntag 84 Weihnachtsbuden und ein buntes Programm für Vorfreude aufs Weihnachtsfest.

„Wer durch das Weihnachtstor geht, soll sich verzaubern lassen von der Weihnachtswelt am Hafen“, sagt Arnold Weiner vom Kulturamt. Der Zauber fängt schon mit der Beleuchtung an. Auch dieses Jahr werden wieder tausende von Lichtern bei der Lindauer Hafenweihnacht leuchten. Dafür haben die Bauhofmitarbeiter Lichterkette um Lichterkette um Bäume und Buden gewickelt. Wie viele es genau sind, weiß niemand. Ein Anhaltspunkt: An einem einzelnen Baum prangen allein schon etwa 2000 LED-Lichtchen, schätzt Weiner. Und da ist ja auch noch die Hafenbeleuchtung mit rund 5000 Birnchen.

Weihnachtsschmuck, Kunsthandwerk oder eine warme Mütze: Bei der Lindauer Hafenweihnacht können sich die Besucher auf ein breites Angebot freuen, verspricht Weiner. Denn auch dieses Jahr wächst der Weihnachtsmarkt. 84 Buden hat er inzwischen, zehn neue Buden sind dazugekommen. „Das Schritt-für-Schritt-Wachsen hat sich bewährt“, sagt Arnold Weiner. Irgendwann, so ist der langfristige Plan, sollen die Weihnachtsbuden bis zum historischen Rathaus reichen und damit die Verbindung zur Fußgängerzone geschaffen sein. Bei den zehn neuen Ständen sei ein guter Mix aus Kunsthandwerk und Gastronomie gelungen, freut er sich. So werde es erstmals wieder einen Teestand geben, aber auch Kunstvolles aus Treibholz.

Erstmals gibt es Eisstockschießen

Die Auswahl der Markthändler sei nicht einfach, betont Arnold Weiner. Jedes Jahr gebe es mehr als hundert Anfragen von Händlern, die erstmals dabei sein wollen. Doch kaum einer der Etablierten wolle aufhören. Die Auswahl müsse daher nach genauen Regeln verlaufen. Mittlerweile sei ein eigenes Gremium dafür zuständig, das nach einem genau festgelegten System Punkte verteilt. Wer aufwändige in Altholz gehaltene Stände vorweist oder besondere Aktivitäten beispielsweise für Kinder anbietet, kann punkten. Das habe sich bewährt, sagt Weiner: „So haben wir eine neutrale Auswahl.“

Die Musik auf der Bühne ist bunt gemischt, Traditionelles trifft auf Modernes: Alphornbläser und Seemannschor sind ebenso zu hören wie Jazz, Soul und Rock’n’Roll. Stadtführungen und Nachtwächterrundgang, Schiffsrundfahren, Zeughausmarkt, Modellbahn- und Krippenausstellung sind weitere Höhepunkte im Programm. Für die Kinder gibt es wieder das Karussell mit Drehleiter, Ponyreiten, Märchenstunden und natürlich den zauberhaften Märchenwald mit frischem Tannenduft, Waldtieren und mancher Überraschung. Neu im Programm: Die Eilguthalle bietet auf einer Kunstbahn Eisstockschießen an.

Doch die Weihnachtsstimmung wird nicht am Hafen enden, verspricht Weiner. Auch in der Fußgängerzone, wo Kinder wieder die Christbäume schmücken und vor dem Rathaus ein kleines Weihnachtsdorf zum Verweilen einlädt, laden die Einzelhändler zum Einkaufsbummel ein.

Die Lindauer Hafenweihnacht ist längst kein Geheimtipp mehr. Schon jetzt haben über hundert Gruppen Stadtführungen gebucht, sagt Weiner. An starken Wochenenden erwartet er bis zu 40 Reisebusse. Samstag- und Sonntagnachmittag sei erfahrungsgemäß am meisten Andrang. Gut angenommen sei aber auch schon der Donnerstag, der vor allem ein Angebot für die Einheimischen sein sollte. „Wir waren überrascht, wie gut er läuft“, freut sich Weiner. Daher soll auch an einem Donnerstag, nämlich am 13. Dezember, endlich wieder die Feuerzangenbowle zu sehen und zu genießen sein - nachdem sie vergangenes Jahr dem Sturm zum Opfer gefallen war.

„Es läuft super“, freut sich Arnold Weiner über die Erfolgsgeschichte der Lindauer Hafenweihnacht, von der Hotellerie, Einzelhandel und Gastronomie profitieren. Doch auch wenn die Weihnachtszeit mittlerweile die „zweite Saison“ sei, müsse man „schauen, dass es noch im Rahmen bleibt“, gibt Weiner zu bedenken.