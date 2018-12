Reh und Wildschwein sorgen für Autounfälle

Gleich zwei Wildunfälle in der Umgebung von Lindau meldet die Lindauer Polizei. So lief auf der Autobahn A 96 bei Weißensberg ein Wildschwein direkt auf die Fahrbahn und prallte dort mit einem Auto zusammen. Das verletzte Tier flüchtete in unbekannte Richtung, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Glücklicherweise blieben Fahrer und Mitfahrer unverletzt. – In der Nacht zum Sonntag wich dann eine 21-jährige Autofahrerin bei Unterreitnau auf winterglatter Fahrbahn vermutlich einem Reh aus. Der Wagen der jungen Frau durchbrach laut Polizeibericht einen Zaun und landete dann neben der Fahrbahn in einer Obstplantage. „Während das unverletzte Wild aus eigener Kraft die Flucht ergriff“, wie die Polizei schreibt, musste das Auto vom Abschleppdienst geborgen werden.