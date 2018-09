Regionalteam Westallgäu Ski Alpin ist über alle Berge

Auch in diesem Jahr ist der Großteil der LG1 um Trainer Herbert Hörburger und seinem Edelhelfer Max Ewae als Fahrer des Begleitfahrzeugs an den Gardasee geradadelt. Die 17 Teilnehmer des Regionalteams Wetsallgäu Ski Alpin kommen aus insgesamt neun Vereinen des Landkreises Lindau, viele davon waren bereits mehrfach dabei.

Vom Startpunkt Reutte/Tirol ging es am ersten Tag auf der Via Claudia, die über die alte Fernpassstraße führt, hinunter nach Imst und von dort aus Richtung Landeck bis nach Ried im Oberinntal.

Von dort aus radelten die Teilnehmer am nächsten Morgen zunächst in die angrenzende Schweiz, dann weiter ins Vinschgau bis nach Laas in Südtirol, dem Etappenziel des zweiten Tages. Hier wurde auch der eindrucksvolle Reschensee mit seinem gefluteten Kirchturm passiert. Am dritten Tag der Tour ging es für den Kader auf dem Etschtalradweg über die Obstgärten nach Meran, von dort aus weiter über Lana entlang der Weinstraße bis nach Neumarkt.

Die vierte und letzte Etappe führte die Radfahrer laut Bericht dann über Trento ins Ziel nach Torbole am Gardasee.

Insgesamt legten die Athleten der Jahrgänge 2000 bis 2007 359 Kilometer zurück, überwanden dabei 3289 Höhenmeter und kamen auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 20 Kilometer die Stunde. Danach folgte die Entspannung.

Somit war diese Art der Saisonvorbereitung bereits der erste Höhepunkt der kommenden Skisaison. Schon am Wochenende steht mit dem Konditionstest im Rahmen des Lena-Weiss-Cups (Jahrgänge 2003 bis 2006) beziehungsweise Reischmann-Cups (Jahrgang 2007) der erste Wettbewerb der Saison 2018/2019 an. Die konditionellen Grundlagen für eine erfolgreiche Skisaison sind jedenfalls gelegt.