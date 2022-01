Regionalkonferenz der LAG Regionalentwicklung Westallgäu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der dritte Schritt in Richtung Fortschreibung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) zur Bewerbung beim EU-geförderten Programm LEADER ist geschafft. Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Landwirtschaft, Wirtschaft, Tourismus und Daseinsvorsorge nahmen an der Regionalkonferenz der LAG teil, die am 18.01. online stattfand.

Nach einer kurzen Begrüßung folgte eine Einführung in das Thema Resilienz, das in der nächsten Förderperiode als übergeordnetes Leitthema zu sehen ist. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden die Chancen und Risiken der LES erarbeitet und unter dem Aspekt Resilienz beleuchtet. Anschließend diskutierten die Teilnehmer in Arbeitsgruppen die Entwicklungs- und Handlungsziele der LES, die es für die neue Förderperiode 2023-2027 festzulegen gilt.

Neben Bürgermeistern, Projektträgern, Entscheidungsgremiums-Mitgliedern und Vereinsmitgliedern freute sich die Geschäftsstelle über die Teilnahme interessierter Bürger:innen, die dem Aufruf zur Mitgestaltung der LES folgten und ihre Meinung zu den umfangreichen Themen einbrachten.

Erneut führte Planwerk Stadtentwicklung durch die Veranstaltung und verhalf der dreistündigen Online-Veranstaltung durch kurzweilige Formate zu viel positiver Resonanz seitens der Teilnehmenden.

Ein seitens der Geschäftsstelle an alle angemeldeten Teilnehmer versandtes Paket fand großen Anklang und enthielt verschiedene Produkte aus dem LAG-Gebiet Landkreis Lindau und Markt Oberstaufen. Damit möchte die LAG ein Zeichen setzen und sich in der zukünftigen Förderperiode unter anderem dem Thema „Regionale Wertschöpfungsketten“ annehmen.

Als Nächstes lädt die LAG alle Mitglieder und interessierte Bürger:innen zu diversen Arbeitsgruppen-Sitzungen ein, im Rahmen derer die Handlungsfelder der einzelnen Entwicklungsziele sowie die Zielindikatoren detailliert diskutiert und festgelegt werden.

Alle aktuellen Terminen finden Sie auf der Homepage des Vereins unter www.wbf-mbh.de/aktuelles/termine.