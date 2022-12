Regionale Einrichtungen profitieren von Förderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In ihrer zweiten Sitzung im Jahr 2022 haben Vorstand und Kuratorium der Stiftung der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) entschieden, erneut neun Projekte finanziell zu unterstützen. Für das kommende Jahr liegen bereits die ersten Anträge vor.

Unter anderem reichte die Grundschule Weißensberg ein Projekt zur Pausenhofumgestaltung für die Herbstsitzung der Stiftung ein, der Verein zur Förderung der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee einen Antrag für das Projekt „Lernort Bauernhof in Bad Waldsee“ und die Grundschule Reichenhofen einen Antrag auf finanzielle Unterstützung zur Anschaffung der Erstausstattung der Imker AG. „Bei unseren zweimal im Jahr stattfindenden Sitzungen freut es uns immer sehr, wenn wir sehen, wie viele Projekte mit unterschiedlichen Zwecken von verschiedenen Institutionen eingereicht werden. An oberster Stelle steht für uns dabei immer die Umsetzung des Stiftungszweckes, nämlich die Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen und mildtätigen Organisationen sowie die Förderung von Maßnahmen für den Erhalt und die Verbesserung von sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Kindergärten im Geschäftsgebiet unserer Genossenschaftsbank“, berichtet Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO und Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Über 46.000 Euro wurden im aktuellen Jahr über die Stiftung der VBAO ausgeschüttet. „Der Spendentopf unserer Stiftung bietet uns als regionale Bank vor Ort eine weitere Möglichkeit, in unserer Region Gutes zu tun. Dieses Angebot wird von den Menschen in unserer Heimat auch rege angenommen“, so Werner Mayer, Vorstandsmitglied der VBAO und Kuratoriumsmitglied der Stiftung.

Die Termine für die Sitzungen im Jahr 2023 stehen bereits fest: Vorstand und Kuratorium der Stiftung werden sich Ende April und Mitte November zusammensetzen, um sich über die Verteilung weiterer Spendengelder zu beraten. Anträge können unter vbao.de/stiftung eingereicht werden.