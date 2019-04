Regio Gras kommt mit blauem Auge über den trockenen Sommer

Regio Gras ist mit einem blauen Auge davongekommen. So zumindest lautete das Fazit sowohl des Vorstandsvorsitzenden als auch des Geschäftsführers auf der Generalversammlung, zu der gut 190 Landwirte aus Kempten bis Nonnenhorn gekommen waren. Über den trockenen Sommer mit wenig Grün hat sich das Dienstleistungsunternehmen, das für seine Mitgliedslandwirte Gras trocknet und zu gehaltvollen Pellets, sogenannten Cobs, presst, mit der Herstellung von Maiscobs hinweg gerettet. Darüber hinaus hat die Genossenschaft eine Zusammenarbeit mit der Futtertrocknung Geiselharz begonnen, sodass die Landwirte neben losem Heu und Cobs seit vergangenem Sommer auch in Ballen gepresstes Gras bekommen.

„Das Wirtschaftsjahr 2018 war ein trockenes, aber am Ende noch zufriedenstellendes“, stellte Vorstandsvorsitzender Gottfried Sutter gleich zu Beginn fest und sollte damit schon einmal vorwegnehmen, was die Mitglieder im Laufe der Generalversammlung noch ausführlicher hören würden. Denn obwohl der fehlende Regen insbesondere in den Monaten Juli, August und September sich nicht gerade wachstumsfördernd auf das Gras ausgewirkt hat, „sind wir, was die Niederschläge betrifft, mit einem blauen Auge davongekommen“. Immerhin hat die Genossenschaft in ihren beiden Anlagen in Hergatz und Maierhöfen 120 000 Doppelzentner Gras getrocknet und gepresst. Was, wie Geschäftsführer Toni Eller in seinem Bericht ergänzen sollte, lediglich 13 Prozent weniger war als im Jahr 2017.

Sutter ermahnt Mitglieder

Allein im ersten Schnitt des vergangenen Jahres seien 800 Hektar Wiese für Pferdecobs gemäht worden, sagte Sutter und stellte damit den Beitrag der Mitglieder für den Artenschutz heraus. Futter für Pferde wird später gemäht als für Kühe, weshalb die Wiesen dann bereits abgeblüht sind. In diesem Zusammenhang ermahnte Sutter die Mitglieder auch, auf die Sauberkeit der Wiesen zu achten. Jakobskreuzkraut und andere minderwertige Pflanzen hätten im Gras nichts zu suchen. „Unsere Abnehmer von Pferdecobs werden auch dieses Jahr wieder stichprobenartige Kontrollen der Flächen vornehmen,“ sagte er und kündigte an, dass auch die Fahrer der Genossenschaft, die das Gras abholen, dazu angehalten seien „unbrauchbares Futter“ liegen zu lassen. Denn: „Sauberes Gras gibt auch saubere Cobs und Regio Gras kann nur die Qualität an Cobs produzieren, wie die Qualität des Grases ist, das die Mitglieder liefern.“ Darüber hinaus berichtete Sutter, dass Regio Gras im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit der baden-württembergischen Futtertrocknungsgenossenschaft Geiselharz begonnen habe. Was im Sommer zu einer Entlastung der eigenen Anlagen in den Spitzenzeiten geführt habe und wodurch die Mitglieder in den Genuss einer Ballenpresse gekommen seien. „Wir werden auch heuer wieder so starten“, kündigte der Vorstandsvorsitzende an, verhehlte jedoch nicht, dass wegen der Ländergrenzen noch bürokratischen Hürden zu nehmen seien. Dennoch seien beide Seiten an praktikablen Lösungen interessiert. Dass es mit dem Wetter und der Landwirtschaft so eine Sache ist, bestätigte auch Geschäftsführer Toni Eller. Auf Google Maps habe das Allgäu im vergangenen Sommer ausgesehen wie die Toskana. Die Folge war: „Wir hatten nichts zum Trocknen.“ Deshalb habe die Genossenschaft Mais getrocknet. Und zwar „so viel wie noch nie“. Und das, obwohl das genossenschaftliche Selbsthilfeunternehmen von gut 800 Landwirten eigentlich 2017 dem Mais eine Absage erteilt hatte, um seine Kapazitäten voll und ganz für Gras frei zu halten. Letztendlich aber hatte das Umdenken die Genossenschaft vor einem schlechten Jahr bewahrt. Denn insgesamt haben die Anlagen in Hergatz und Maierhöfen 2018 120 037 Doppelzentner Trock-engut produziert. 2017 waren es mit 135 000 Doppelzentnern nur etwas mehr. Allerdings ist dieser Rechnung noch jene Menge hinzuzufügen, die Geiselharz für die Mitglieder produziert hat. Und das waren immerhin über 14 000 Doppelzentner.

Insgesamt gesehen haben die Regio-Gras-Mitglieder also mehr produziert als 2017, „nur die Anlage hat weniger gemacht“. Von daher schloss sich Eller Sutters Worten an, als er bestätigte: „Man kann wirklich von einem blauen Auge sprechen.“ Während rund 68 000 Doppelzentner Grascobs sowie gut 2900 Doppelzentner Maiscobs an die eigenen Mitglieder gingen, verkaufte Regio Gras knapp 6000 Doppelzentner Maiscobs und gut 43 000 Grascobs. Und immerhin hat die Genossenschaft einen Umsatzerlös von gut 3,8 Millionen Euro gemacht, was wiederum eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Ob Regio Gras auch in diesem Jahr wieder Mais trocknen wird, lehnte Eller nicht kategorisch ab, sondern machte dies von der Situation abhängig.

Auf jeden Fall aber will die Genossenschaft heuer in Höhe von knapp 350 000 Euro investieren. In einen neuen Unimog, in einen Cobsförder-elevator samt Einbau eines Metalldetektors sowie in diverse Kleingeräte.