Regierung genehmigt Haushalt des Landkreises

Die Regierung von Schwaben hat den Haushalt des Landkreises für das Jahr 2021 genehmigt. Sie beurteilt aber den niedrigen Kreisumlagesatz von 40,50 Prozent kritisch, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt.

In dem Genehmigungsschreiben des Regierungspräsidenten Erwin Lohner heißt es: „Wir betrachten die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landkreises Lindau angesichts des sehr niedrigen Kreisumlagesatzes als angespannt.“ So habe der Landkreis Lindau im Vergleich zu den anderen schwäbischen Landkreisen mit einem Durchschnitt von 46,1 Prozent den niedrigsten Kreisumlagesatz.

Landrat Elmar Stegmann ist die erneute Senkung des Kreisumlagesatzes von 42 Prozent im vergangenen Jahr auf 40,50 Prozent aber gerade in der jetzigen Krisensituation wichtig: „Wir stehen im Landkreis Lindau zu unseren Gemeinden und möchten diese mit Blick auf die sinkenden Einnahmen, bedingt durch die Corona-Pandemie, entlasten und ihnen einen finanziellen Spielraum verschaffen“, begründet der Landrat diese Entscheidung.

Die Regierung von Schwaben begrüßt in der Haushaltsbeurteilung die kontinuierliche Rückführung des Schuldenstandes. Bis Ende des Jahres will der Landkreis seinen Schuldenstand auf etwa 7,8 Millionen Euro verringert haben, nachdem er Ende 2007 noch bei knapp 40 Millionen Euro lag. „Trotz umfangreicher Investitionen insbesondere im Bildungsbereich ist es uns gelungen, die Schulden im Landkreis Lindau deutlich zu reduzieren“, freut sich Landrat Stegmann. Im Bildungsbereich stehen in den nächsten Jahren außerdem zwei große Projekte an – die Erneuerung des Beruflichen Schulzentrums in Lindau sowie die Verlegung der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg.