Reggae, Soul und Cover-Rock

Die Wangener Musiknacht geht am Samstag, 12. Oktober, in ihre zwölfte Runde. In elf Locations sorgen ausgesuchte Livebands und DJs für jede Menge Musik und Feierstimmung. Der Vorverkauf laufe auf Hochtouren, teilt der Veranstalter Frank Ockert (X-Events) in einem Presseschreiben mit.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der Schwäbischen Zeitung Wangen und im Gästeamt Wangen. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 15 Euro an den Abendkassen (in allen Veranstaltungslokalen) erwerben – sofern die Tickets nicht im Vorverkauf vergriffen seien, rührt Ockert die Werbetrommel. Unter den Bands, die an der Musiknacht teilnehmen, ist auch Molly’s Chamber. Sie reißen ihr Publikum mit Bluesrock und Soul mit. Die Earlybirds hingegen begeistern mit starkem Cover-Rock, Pop und vielen Oldies. Exotisch wird’s mit AndiDred & Friends, die von Reggae, Lovers Rock über Soul bis hin zu Afro-Pop Vielfältiges spielen. The Tuesday Four bringen 50er-, 60er-Sound und American Roots-Music auf die Bühne. In The Wrong Century entführen das Publikum in 60er-, 70er- und 80er-Zeiten.

Die Locations und Bands im Überblick: Fidelisbäck, Molly’s Chamber (Bluesrock/Soul); Horns and Crowns Bar, The Tuesday Four (50er,60er/American Roots Music); Ratsstüble, Stevey Dan and the Bumwackers (Oldies Kult/60er, 70er, Rock); Altstadtklause, M G (Pop- & Rockcovers); Am Kreuzplatz Café-Restaurant, Rainmakers (Cover-Rock/Partyrock, Hardrock); Catweazle, AndiDred & Friends (Reggae/Lovers Rock, Soul, Afro-Pop); Hinderofen Café, Michel & Friends – Duo (Unplugged-Kult/Rock, Pop); Moren-Post Gasthaus, In The Wrong Century (Cover-Rock/Bluesrock – 60er, 70er, 80er); Saumarkt Café Bar, Herman Hill Band (Funk/Soul, Blues, Rock); Stadtbräu Wangen, Blues (.), Rock/Blues & Bluesrock); Vivo Café Restaurant Bar, Earlybirds (Cover-Rock/Pop, Oldies);