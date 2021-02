Reger Betrieb trotz Corona: Fitnessstudio in Lindau kontrolliert

Da bei einem Fitnessstudio in Lindau in der Anton-Gieß-Straße reger Kundenverkehr festgestellt wurde, hat die Polizeiinspektion Lindau dort am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine Überprüfung in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz durchgeführt. Die Polzeibeamten stellten 13 Männer und Frauen fest, die an diversen Geräten trainierten. Der Betreiber gab an, dass alle Personen an Reha-Maßnahmen teilnehmen würden. Ein Kunde wurde an einem Fitnessgerät festgestellt, ohne im Besitz einer solchen Bescheinigung zu sein. Bis zur genauen Feststellung aller anwesenden Personen wurde der Betrieb unterbrochen, erklärt die Polizei in ihrem Bericht.

Das Landratsamt Lindau wurde über die Kontrolle verständigt. Nun haben der Betreiber und die Kunden die Möglichkeit, die Reha-Bescheinigungen nachträglich vorzuweisen. Sollte ein Verstoß gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes vorliegen, erwartet den Betreiber und die Kunden ein Bußgeldverfahren.