Reformationsfest in der Kirche St. Stephan

Die evangelischen Kirchengemeinden Lindaus und Wasserburgs laden zum gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 25. Oktober 2020, ab 10 Uhr nach St. Stephan ein. Die Festpredigt hält Regionalbischof Axel Piper aus Augsburg. Er kennt Lindau wie seine Westentasche, denn er stammt von hier. Bevor er Regionalbischof von Schwaben geworden ist, war er Vikar in München, Schulpfarrer in Garching, Gemeindepfarrer in Lindau, Referent für Konfirmandenarbeit am Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn und Dekan in Weilheim, heißt es in der Mitteilung. Die Musik wird von Dekanatskantor Burkhard Pflomm und weiteren Mitwirkenden gestaltet. St. Stephan bietet für alle Besucher des Reformationsgottesdienstes trotz Corona-Einschränkungen genügend Platz. Geplant ist, den Gottesdienst auch auf den Platz zwischen St. Stephan und dem Münster zu übertragen, falls nicht alle in die Kirche hineinpassen. Alle Gottesdienstteilnehmenden sind gebeten, ihre Maske mitzubringen. Für die Kinder wird ein Kindergottesdienst angeboten.