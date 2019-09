Referentin geht „Geheimnissen des Wassers“ auf den Grund

Die Bilderwelt des Lebenselixiers Wasser ist auch für die Wissenschaft ein faszinierendes Thema. Im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“ stellt die Wasserforscherin Regine C. Henschel am Freitag, 13. September, in der Stadtbücherei Lindau in einem Bildervortrag sieben neu entdeckte „Geheimnisse des Wassers“ vor.

Eines dieser Geheimnisse ist die Kommunikationsfähigkeit von Wasser: Über eine Distanz von bis etwa eineinhalb Meter tauschen Wassertropfen im Stuttgarter Labor von Regine C. Henschel und Prof. Dr. Bernd Kröplin Informationen aus und beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Struktur.

Wasser hat ein „Gedächtnis“, sagen die beiden Forscher. Es reagiere auf äußere Einflüsse sehr sensibel und bilde in feinen Strukturen im getrockneten Tropfen ab, ob es Mobilfunk ausgesetzt war, Röntgenstrahlung oder mit Pflanzen, Heilsteinen und Musik in Kontakt kam. Ein Wassertropfen, der klassische Musik von Satie „gehört“ hat, sehe in seiner inneren Struktur deutlich anders aus als einer, der Hardrock ausgesetzt wurde, behaupten sie. Wasser dokumentiere die Einwirkungen von Frequenzen, Schwingungen und noch vielen weiteren äußeren Einflüssen, die als wunderschöne Tropfenbilder unter dem Dunkelfeldmikroskop fotografiert werden. Das Wasser ist laut Pressemitteilung so etwas wie ein „riesiger Informationsspeicher“, den es gilt achtsam zu entdecken und zu lesen.

Essenzen, Hydrolate, homöopathische Lösungen – für einen Wasserforscher haben alle wässrigen Lösungen interessante Tropfenbilder und spannende Aussagen. Denn auch jede Quelle habe ihr ureigenes Tropfenbild. Das Schwarze Meer bilde eine andere Tropfenstruktur aus als eine artesische Quelle, ein Bach in Baden-Württemberg sehe unter dem Dunkelfeldmikroskop anders aus als eine Wasserprobe aus dem Rhein. „Wir nennen dieses Phänomen die ,Gesichter des Wassers’, so die Forscher.

Die „Geheimnisse des Wassers“ werden in dem Vortrag in Vorher-Nachher-Fotografien offenbart.