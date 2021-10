Recycelte Gartenschau-Taschen erhältlich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit den Ressourcen spielten bei der Gartenschau Lindau von Beginn an eine zentrale Rolle. Schnell war deshalb klar, dass die ausgedienten Werbe-Banner nicht im Müll landen, sondern einen neuen Zweck bekommen. Gemeinsam mit der Stiftung Liebenau in Meckenbeuren entstanden aus den Mesh-Bannern Badetaschen und kleine Kulturbeutel.

Im Liebenauer Nähwerk arbeiten Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf und fertigen aus textilen Rest- und Abfallmaterialien einzigartige Upcycling-Produkte, so auch die Gartenschau-Banner aus den alten Werbe-Bannern. „Wir freuen uns sehr, dass die Stiftung Liebenau sofort bereit war, aus den Bannern Taschen und Kulturbeutel herzustellen“, sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll.

Und auch in Liebenau ist die Freude über die Zusammenarbeit groß: „Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, was unsere Beschäftigten aus ausgedienten Materialien zaubern. Die Banner der Gartenschau Lindau sind ganz besonders schön und bekommen so ein zweites Leben eingehaucht. Eine Win-Win-Situation in puncto sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit“, ist auch Claudia Graßmann vom Liebenauer Nähwerk begeistert von diesem Auftrag.

Die Taschen und Kulturbeutel sind im Gartenmarkt der Gartenschau erhältlich. Weitere Informationen unter www.lindau2021.de.