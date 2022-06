Recruiting digital für hiesige Unternehmen

Eine kürzlich durch den Landkreis Lindau durchgeführte Unternehmensbefragung hat gezeigt, dass der Fachkräftemangel eines der dringendsten Probleme der Unternehmen in der Region ist. Als Reaktion darauf lädt die Wirtschaftsförderung des Landkreises Lindau zusammen mit den regionalen Digitalisierungsnetzwerken cyberLAGO und Allgäu digital und der Fachkräfteinitiative Karriere im Süden nun zur Veranstaltung „Digitalisierung als Chance: Fachkräftegewinnung mit Digital Recruiting“ ein. Am Dienstag, 5. Juli, wird es ab 16 Uhr in der Denkfabrik Lindau um die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Personalgewinnung gehen.

Durch den allgemeinen Fachkräftemangel und den demografischen Wandel nimmt die Komplexität der Personalbeschaffung seit Jahren immer weiter zu. Digitale Mitarbeitergewinnung spielt bei der Fachkräfteakquise zunehmend eine wichtige Rolle. Eine ansprechende Präsentation auf den für die eigene Zielgruppe passenden Plattformen kann ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Personalsuche sein. Bei der Veranstaltung „Digitalisierung als Chance: Fachkräftegewinnung mit Digital Recruiting“ berichten Experten anhand von Beispielen aus der Praxis über ihre Erfahrungen im Bereich der digitalen Fachkräftegewinnung, der Personalsuche in den sozialen Medien und der richtigen Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Unternehmen können hier von anderen Unternehmen lernen und sich zugleich thematisch vernetzen. Sprechen werden Christine Böck von der GIZZImedia GmbH, der Digitalexperte für Videomarketing und Geschäftsführer von Mozaik Neele de Vries sowie die Personalleiterin der Allgäuer Überlandwerk GmbH, Doris Sommer.